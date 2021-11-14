مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعترف بإرسال رسائل مزيفة من أحد خوادمه

محمد بن مسعود - الدمام - أقر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في بيان له مساء اليوم الأحد، أنه تم إرسال رسائل بريد إلكتروني مزيفة من أحد خوادمه، نافيا في الوقت ذاته أن يكون قد تعرض للاختراق. يتبع…

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