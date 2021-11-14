اخبار الخليج – ناصر بن حمد يستقبل قادة مشروع علاء الدين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، السيد البارون إريك دي روتشيلد المؤسس لمشروع علاء الدين والدكتورة ليا بيسار وعدد من قادة المشروع الفرنسي خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد، وذلك بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شئون الشباب والرياضة والشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية وسعادة السيد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية الصديقة لدى مملكة البحرين.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تؤكد حرص جلالته على تنمية وازدهار واستقرار مختلف الديانات والتعايش السلمي ونشر قيم التسامح والاعتدال.

وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الى أن مملكة البحرين تدعم مشروع علاء الدين بإشراف من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» وإقامة جسور بين الثقافات والأديان وهو ما تسير عليه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مشيداً سموه بالدور البارز الذي يقوم به مشروع علاء الدين في نشر ثقافة التسامح والتعايش.

وبحث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سبل التعاون مع قادة مشروع علاء الدين.

من جانبه، أعرب السيد البارون إريك دي روتشيلد المؤسس لمشروع علاء الدين والدكتورة ليا بيسار عن شكرهما وتقديرهما إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حفاوة الاستقبال والرؤى التي قدمها سموه لمواصلة الازدهار بالمشروع.