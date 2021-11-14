تزوج عليها فعاقبته بشكل قاسي.. تفاصيل أغرب قضايا محكمة بريدة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يسلط الضوء على أغرب القضايا بمحكمة تنفيذ بريدة.

وقال مواطن خلال حديثه في الفيديو المتداول: ”رجل تزوج بامرأة لمدة 12 عاماً وما معه حق المهر وجاب منها أولاد وأكبرهم عمره 12 عاما”.

وأشار المواطن إلى أن هذا الشخص ”لما تزوج عليها راحت تشتكيه بالمحكمة، ودخل السجن وقالت له لأنك تزوجت علي وأبي مهري الحين”، مبينا: ”قعد بالسجن وسددوا عنه تراحم”، فرد عليه شخص آخر كان معه في الفيديو، قائلا: ”هذي جديدة”.