أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم “الأحد”، عفوًا خاصًا عن 155 محكومًا بجرم “إطالة اللسان” على الملك، وإسقاط كل العقوبات المترتبة؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ووجه الملك عبدالله الشهر الماضي بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك، شفويًا، أو خطيًا، أو إلكترونيًا، أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.
وللملك طبقًا للدستور حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
ملك الأردن يعفو عن 155 محكومًا بإطالة اللسان عليه
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-14
أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم “الأحد”، عفوًا خاصًا عن 155 محكومًا بجرم “إطالة اللسان” على الملك، وإسقاط كل العقوبات المترتبة؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ووجه الملك عبدالله الشهر الماضي بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك، شفويًا، أو خطيًا، أو إلكترونيًا، أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.
وللملك طبقًا للدستور حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443
09:47 PM
وجه بدراسة جميع القضايا قبل شهر
أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم “الأحد”، عفوًا خاصًا عن 155 محكومًا بجرم “إطالة اللسان” على الملك، وإسقاط كل العقوبات المترتبة؛ بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.
ووجه الملك عبدالله الشهر الماضي بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان التي صدرت فيها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا.
وتنص المادة 195 من قانون العقوبات الأردني على عقوبة تتراوح بين السجن سنة واحدة إلى السجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك، شفويًا، أو خطيًا، أو إلكترونيًا، أو عبر صورة أو رسم هزلي بأي شكل يمس كرامته.
وللملك طبقًا للدستور حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص.
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