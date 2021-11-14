السعودية | محافظ الداير يطالب بسرعة إصلاح طريق آيل للانهيار شرق جازان (صورة)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق

وجه محافظ ‎الداير، نايف بن لبدة، الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضع طريق آيل للانهيار بالمحافظة، شرق منطقة جازان، وذلك بعدما نشر مواطن مقطع فيديو يوثق مخاطره.

وتفاعلت محافظة الداير في تغريدة نشرتها عبر حسابها “تويتر”، قائلة: ‏”بناءً لما رصدته وحدة الرصد الإلكتروني عن توثيق مواطن عبر الفيديو لانهيار جزئي في أحد الطرق الفرعية بالمحافظة، وجه المحافظ الجهات المعنية بالعمل على سرعة معالجة وضعه، بما يحقق السلامة الكاملة لمرتاديه، وقد باشرت الجهات بمعاينة الموقع للبدء في معالجته”.

وكان مواطن من محافظة الداير صوّر مقطع فيديو لأحد الطرق الفرعية بالمحافظة، موجهًا نداءه للبلدية في معالجة وضعه، ووصفه بـ”الخطير”.