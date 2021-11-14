شكرا لقرائتكم خبر الأمطار تحيل الأجواء ربيعا وتخرج أهالي مكة وجدة للتنزه في البر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار، فيما شهدت محافظة جدة أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أجزاء المحافظة. وفي ظل الأجواء الربيعية خرجت عشرات الأسر للتنزه في البر وقضاء بعض الأوقات خارج مساكنهم.

من جانبه توقع الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني استمرار الحالة المطرية على سواحل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، إلى جانب الأجزاء الداخلية لهذه المناطق، حتى الغد.

وبين أن المركز يعمل على تحديث معلوماته على مدار الساعة حول تأثير الحالة المطرية على مناطق ومحافظات المملكة. كما سيعلن لاحقا تفاصيل كمية الأمطار التي هطلت على المناطق المتأثرة والظواهر الجوية المصاحبة لها، وسط توقعات باستمرار الحالة المطرية إلى الثلاثاء المقبل.

إلى ذلك خصصت أمانة العاصمة المقدسة عمالا ميدانيين لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار مدعومين بآليات ومعدات لاحتواء الحالة المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، حيث رفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.

وتتابع الأمانة ممثلة في الإدارة العامة لشبكات السيول كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة والفرعية والتقاطعات والميادين، وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات للمياه بداخلها، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقا.

وجرى نشر فرق العمل والمعدات المشاركة بكل أنحاء العاصمة المقدسة، وتجهيز آليات ومعدات للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة، وإزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة.

من تجهيزات تصريف مياه الأمطار:

52 صهريجا لشفط مياه السيول بسعة 194 ألف جالون

146 غرافا

89 شاحنة متنوعة الاستخدامات

500 عامل ميداني