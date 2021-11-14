الصحة تدعو المحصنين بجرعتين إلى المبادرة بأخذ التنشيطية الثالثة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة من تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا ومضى عليها 6 أشهر إلى المبادرة بأخذ الجرعة التنشيطية الثالثة لتعزيز المناعة المجتمعية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي أمس، أنه على من أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية المبادرة إلى أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة. الصحة:





الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية الثالثة لا تختلف عن بقية الجرعات



بسبب عدم تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة انتشر فيروس كورونا في بعض الدول العالمية



فايزر وموديرنا هما اللقاحان المعتمدان للجرعة التنشيطية الثالثة



من الضروري استكمال جرعات اللقاح



جرعات اللقاح في المملكة تتجاوز 46 مليون جرعة معطاة



يجب على الجميع أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة لتعزيز المناعة المجتمعية



بعض الدول تشهد ارتفاعا في الإصابات وفرضت إغلاقات وإجراءات احترازية إضافية



الإجراءات التي اتخذتها المملكة حالت دون عودة موجات أخرى للفيروس



نشدد على مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية



التقرير اليومي لحالات كورونا في المملكة تسجيل: 30 إصابة جديدة 73 حالة تعاف حالتي وفاة

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