ولي العهد يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض

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وقال ولي العهد «ستسهم المدينة غير الربحية الأولى من نوعها في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستسهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة».
وأضاف «ستحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الأكاديميات والكليات ومدارس مسك، وستشمل على مركز للمؤتمرات، ومتحف علمي، ومركز الإبداع؛ ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة مثل:
الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والروبوتات، وكذلك معهد ومعرض للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهد لفنون الطهي بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل، وستعمل المدينة أيضا على استضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم».
وتقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها على أرض خاصة بولي العهد بحي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة، على مساحة تقدر بحوالي 3.4 كلم2، التي خصصها لتنفيذ المشروع.
ويجسد المخطط الرئيس للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص أكثر من 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
يذكر، أن الإعلان عن المدينة جاء بهدف إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم، وذلك بالعمل على تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سير مراحل مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الأشهر القليلة القادمة.
ماذا يعني إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم؟
- تدعم رؤية الأمير محمد بن سلمان لتعزيز القطاع غير الربحي كنموذج ملهم، وحاضنة لتطوير القطاع غير الربحي عالميا.
- تحقيق رؤية ولي العهد ومستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» لتمكين الشباب السعودي؛ كمقر رئيس في التعليم والتأهيل، ودعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتأهيل قيادات المستقبل.
- مركز إقليمي وعالمي للابتكار والإبداع والتكنولوجيا، كمقر لاحتضان الصناعات الابتكارية، والتعليمية، والإبداعية.
- موقع استراتيجي يقع بمحاذاة وادي حنيفة في أرض خاصة تقدر مساحتها 3.5 كلم2.
- تعزيز التنمية المستدامة بالحفاظ على البيئة، كمساحات خضراء مفتوحة صديقة للمشاة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
- وجهة متكاملة توفر المدينة بيئة حياة شاملة من مناطق سكنية وتجارية وترفيهية وثقافية.
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