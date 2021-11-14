شكرا لقرائتكم خبر إغلاق معمل ألمنيوم ومنع تأجير الألعاب العشوائية بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة مستودعا ومعملا للألمنيوم غير مرخص في منطقة أبومراغ بمكة المكرمة، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تنفذها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية أن الموقع المخالف جرى تخصيصه لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم بطريقة مخالفة للأنظمة، وفي بيئة تفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، مؤكدة تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

كما نفذت بلدية الشوقية الفرعية في مواقف حجز السيارات حملة ميدانية، لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوفر بها وسائل سلامة، حفاظا على سلامة الأهالي، ومصادرة عدد من الألعاب الهوائية، وإيقاف الباعة المخالفين والأنشطة غير المرخصة، من أجل الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

فيما صادرت الأمانة طنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفّذتها على المحال التجارية المخالفة في حوش بكر بمكة المكرمة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والإدارة العامة للنظافة.

وواصلت الأمانة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية والغذائية بحي العتيبية، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، حيث تم رصد العديد من المخالفات، وإغلاق المنشآت المخالفة، ومصادرة المواد الغذائية الفاسدة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكدت الأمانة على رفع المستوى الصحي والحضاري والحد من المخالفات التي قد تضر بصحة المستهلكين، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أية حالات مخالفة على الرقم 940 وعبر تطبيق بلدي.