شكرا لقرائتكم خبر إعادة تدوير 800 م3 يوميا من مياه الوضوء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام والرعاية في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها وفق أفضل السبل والممارسات العلمية والعملية، لتطوير الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية للأصول والمرافق والأنظمة المختلفة في المسجد الحرام.
وعبر حزمة المبادرات والمشروعات المرتبطة بخطة الرئاسة 2024 والمتوائمة مع أهدافها الاستراتيجية، وإنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في تحقيق التكامل والريادة في التميز التشغيلي في منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.
كما يأتي المشروع لدراسة أهم جوانب الاستدامة البيئية في المسجد الحرام من خلال حفظ الموارد الطبيعية.
مياه الوضوء بدورات مياه القشاشية
- 566 صنبورا بكل الأدوار
- 700 ألف زائر عدد مستخدميها من الزوار باليوم الواحد من أيام الذروة بمواسم الحج ورمضان
- حساب كمية استهلاك المياه من صنابير الوضوء من خلال استخدام الزوار لها
الدراسة تشمل:
- إنشاء محطة معالجة للمياه المستهلكة، بقدرة 1000م3 يوميا
- إعادة استخدامها في عمليات التنظيف داخل دورات المياه عن طريق محابس
- الطرد دون الاستخدام الآدمي توفير كمية مياه تقرب من 1000 م 3 باليوم.
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