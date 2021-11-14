شكرا لقرائتكم خبر إعادة تدوير 800 م3 يوميا من مياه الوضوء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية في دراسة إعادة تدوير مياه الوضوء بدورات مياه القشاشية التابعة للمسجد الحرام، المقدرة بـ800 م3 يوميا، أي ما يعادل 1.2 لتر لكل زائر أثناء قيامه بالوضوء.

ويأتي ذلك في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام والرعاية في الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها وفق أفضل السبل والممارسات العلمية والعملية، لتطوير الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية للأصول والمرافق والأنظمة المختلفة في المسجد الحرام.

وعبر حزمة المبادرات والمشروعات المرتبطة بخطة الرئاسة 2024 والمتوائمة مع أهدافها الاستراتيجية، وإنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في تحقيق التكامل والريادة في التميز التشغيلي في منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

كما يأتي المشروع لدراسة أهم جوانب الاستدامة البيئية في المسجد الحرام من خلال حفظ الموارد الطبيعية.

مياه الوضوء بدورات مياه القشاشية







566 صنبورا بكل الأدوار



700 ألف زائر عدد مستخدميها من الزوار باليوم الواحد من أيام الذروة بمواسم الحج ورمضان



حساب كمية استهلاك المياه من صنابير الوضوء من خلال استخدام الزوار لها



الدراسة تشمل: