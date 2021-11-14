«حياتك غالية» لتوعية طلاب مكة بأضرار المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطلاب بنين - بنات «المجال الثقافي» أمس المسابقة التثقيفية التوعوية بأضرار المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية تحت شعار «حياتك غالية». وتهدف المسابقة إلى تعزيز وعي الطلاب والطالبات بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتثقيفهم عن طرق وأساليب الاستدراج للوقوع في براثن المخدرات. وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي في جميع المراحل التعليمية.

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