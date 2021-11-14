تخصيص 10 أيام لمعتزل الكتابة في العلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلق معتزل الكتابة الثاني الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في محافظة العلا على مدى 10 أيام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبمشاركة عدد من الكتاب البارزين من المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق. وأوضحت الهيئة أن المعتزل يتضمن حلقات نقاشية، وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب الأوقات المخصصة للعمل والكتابة. ويأتي معتزل الكتابة الثاني هذا في محافظة العلا امتدادا لمسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة أولا من منطقة القصيم في العام 2019م، ثم السودة في منطقة عسير في سبتمبر في العام 2021م، ومحافظة العلا في نوفمبر في العام 2021م.

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