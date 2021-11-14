الفيصل يطلع على استعدادات جدة لاجتماع «روسيا والعالم الإسلامي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة أمس، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، فهد أبو النصر. واستمع الفيصل إلى شرح عن تحضيرات وزارة الخارجية لاستضافة اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» تحت شعار (الحوار وآفاق التعاون)، الذي تستضيفه جدة 24 نوفمبر الحالي. ويأتي الاجتماع في إطار مبادرة المملكة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث تستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة 2008. حضر اللقاء أمين عام اللجنة المنظمة للاجتماع، السفير سلطان السلطان وأعضاء اللجنة.

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