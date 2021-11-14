بالأوسمة الذهبية.. عربي الكاراتيه يكرّم أبطال أولمبياد طوكيو 2020

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور رؤساء الاتحاد الدولي والآسيوي والإفريقي

احتفى الاتحاد العربي للكاراتيه، اليوم الأحد، بتكريم الأبطال العرب في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020” وذلك بإمارة دبي، بحضور الإسباني أنطونيو سيبينوس رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والإماراتي ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة محمد مصياحي وأعضاء مجلس الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية للكاراتيه.

وقد اعتمد مجلس الاتحاد العربي للكاراتيه برئاسة الدكتور إبراهيم القناص منح اللاعبين الأبطال في أولمبياد طوكيو 2020 الوسام الذهبي للاتحاد، وكذلك شهادة الحزام الأسود أعلى من الدرجة المعتمدة للأبطال في اتحاداتهم الوطنية.

وشمل التكريم المصرية فريال أشرف والتي حصلت على الميدالية الذهبية لوزن فوق 61 كيلوغرامًا، والسعودي طارق حامدي الحاصل على الميدالية الفضية لوزن فوق 75 كيلوغرامًا، والأردني عبدالرحمن مصاطفة والذي حصل على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كيلوغرامًا، والمصرية جيانا لطفي التي حققت الميدالية البرونزية لوزن تحت 61 كيلوغرامًا.

كما تم تكريم مدربي الأبطال العرب في الأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي وهم المدرب المصري هاني قشطة، والمغربي منير أوفقير مدرب المنتخب السعودي، والمدرب المصري محمد عبد الرجال والمدرب المصري محمد إبراهيم سالم مدرب المنتخب الأردني، إضافة إلى تكريم الحكام المشاركين بالأولمبياد بوسام الاستحقاق الرياضي وهم الكويتي منصور السلطان والمغربي الزيتوني مطيوط والمصري هيثم فاروق.

وشهد التكريم منح رئيس الاتحاد الدولي بالوسام الذهبي، إضافة إلى رؤساء الاتحادين الآسيوي والإفريقي ورؤساء الاتحادات العربية المنجزة أولمبيًا وهم رئيس الاتحاد المصري محمد الدهراوي ورئيس الاتحاد السعودي الدكتور مشرف الشهري ورئيس الاتحاد الأردني أحمد الداود.

وأكد الإسباني أنطونيو اسبينوس رئيس الاتحاد الدولي في كلمة بالحفل أن الكفاءات العربية أصبحت ذات تأثير حقيقي على مستوى اللعبة عالميًا بفضل قفزاتها المنجزة وصعود لاعبيها في سلم التصنيف الإعلامي والمنجزات الأولمبية المبهرة.

وأضاف “استطيع القول وبكل ثقة بأن منصب رئيس الاتحاد الدولي يمكن أن يشغره العرب بكل كفاءة، نظير خبراتهم وحضورهم ودافعيتهم لاستضافة البطولات بشكل ممتاز”.

وزاد “شاهدنا مخرجات العمل العربي في أولمبياد طوكيو وأنا اعتبر السعودي طارق حامدي فائزًا بالميدالية الذهبية وليس الفضية لأنه كان يستحق لولا قرار الحكام الذي نحترمه”.

وأوضح اللواء ناصر الرزوقي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة في كلمته أن العرب بقوتهم ووحدتهم وتنسيقهم المشترك أصبحوا رقمًا صعبًا في منظومة لعبة الكاراتيه وما يجب عمله هو انتهاز الواقع الإيجابي لمضاعفة رصيد المنجزات والعمل المؤسسي، مرحبًا بالجميع ببلادهم الإمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى قدم الدكتور إبراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه وعضو المجلس الدولي للعبة شكره وتقديره لكل حضور الأمسية التكريمية، معتبرًا أنه يوم تاريخي يرسل معاني الحب والاحترام والدافعية لكل الأبطال العرب من لاعبين ومدربين وحكام ورؤساء اتحادات.

وقدم القناص شكره وتقديره للاتحاد الإماراتي برئاسة اللواء ناصر الرزوقي على اهتمامهم وجهودهم ودعمهم لحفل التكريم ولكل الاتحادات الوطنية العربية على حرصها واهتمامها المتنامي باللعبة، معتبرًا أن الأبطال العرب الرقم الصعب في كل المنافسات العالمية.