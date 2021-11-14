بماذا همس الملك عبدالعزيز في أذن فؤاد إسماعيل شاكر؟ (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق روى أستاذ التاريخ الحديث الدكتور محمد العوني، موقفاً حدث بين الملك عبدالعزيز، وفؤاد إسماعيل شاكر، خلال تولي الأخير رئاسة التشريفات. وقال العوني، إن الملك عبدالعزيز همس في أذن العوني وقال له “أوصيك بحقوق الناس”، ليرد الأخير سمعاً وطاعة. وأطلقت دارة الملك عبدالعزيز، الحساب الرسمي لـ الملك عبدالعزيز بمنصة “تويتر”، بهدف نشر جوانب مهمة بشخصية الملك المؤسس. Advertisements

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