بريطانيا.. قتيل ومصاب في انفجار سيارة قرب مستشفى في ليفربول

محمد بن مسعود - الدمام - التحقيقات جارية للتعرف على الملابسات

أدى انفجار سيارة بالقرب من مستشفى في مدينة ليفربول بإنجلترا، اليوم (الأحد) إلى مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح.

وأوضحت شرطة ميرسيسايد، أن سيارة انفجرت في المستشفى، وأن التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث، وفقاً لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.