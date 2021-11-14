بريطانيا.. قتيل ومصاب في انفجار سيارة قرب مستشفى في ليفربول

أدى انفجار سيارة بالقرب من مستشفى في مدينة ليفربول بإنجلترا، اليوم (الأحد) إلى مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح.
وأوضحت شرطة ميرسيسايد، أن سيارة انفجرت في المستشفى، وأن التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث، وفقاً لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 08:52 PM
التحقيقات جارية للتعرف على الملابساتبريطانيا.. قتيل ومصاب في انفجار سيارة قرب مستشفى في ليفربول
أدى انفجار سيارة بالقرب من مستشفى في مدينة ليفربول بإنجلترا، اليوم (الأحد) إلى مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح.
وأوضحت شرطة ميرسيسايد، أن سيارة انفجرت في المستشفى، وأن التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات الحادث، وفقاً لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.
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