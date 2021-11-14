اخبار الخليج – النائب حمد الكوهجي يشيد بإجتماع اصحاب المعالي وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد عضو مجلس النواب النائب حمد الكوهجي بإجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مؤكداً على أهمية التنسيق المشترك بين الاشقاء لمزيد من التعاون الامني لمواجهة التحديات ولتعزيز الاستقرار.

وقال النائب حمد الكوهجي ان الاجتماع بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي استمراراً لتعزيز مبدأ المصير المشترك بين الاشقاء، ومواجهة التحديات الامنية ومحاربة الارهاب والتطرف.

ونوه الكوهجي بما جاء في كلمة معالي وزير الداخلية الفريق اول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة والتي أكد فيها معاليه على أهمية مراجعة وتعزيز اجراءات الحماية المدنية وتبادل الخبرات، مؤكداً ان كلمة وزير الداخلية جاءت شاملة لجميع المستجدات الامنية التي تواجه البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الكوهجي على ما جاء في اجتماع أصحاب المعالي وزراء الداخلية في أهمية تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي، مؤكداً على أهمية مواجهة الجريمة في كافة أشكالها.

وفي سياق متصل، أشاد النائب حمد الكوهجي بتوقيع الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وأخيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون التقني في الفضاء الالكتروني ومكافحة الجرائم الالكترونية.

وقال الكوهجي ان هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً على عمق العلاقات المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة.