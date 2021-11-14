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كرّمت مدرسة مجمع آل مشحنة التعليمي في محافظة الريث معلميها، وذلك من خلال تخصيص وتزيين قاعات الاختبارات بأسماء وصور 18 معلمًا تميزوا في جميع المراحل في بادرة هي الأولى من نوعها، للتعبير عن احترام المعلمين.
وصرّح وكيل الشؤون التعليمية بمجمع آل مشحنة التعليمي بالريث وصاحب المبادرة علي الريثي بأن المبادرة المنفذة تنسجم مع رؤية وهوية المملكة 2030 .
وقال إن إدارة المدرسة رسمت أبعادًا إيجابية لمواكبة تهيئة المدرسة لقاعات الاختبارات لتحقيق دلائل تربوية تحفيزية للمعلمين، مضيفًا أن وضع أسماء المعلمين المتميزين تشجيع لهم ورفع مستوى التميز والمنافسة، موضحًا أن ذلك يأتي وفاءً لهم وتم تسمية قاعاتها بأسمائهم كرسالة ولفتة لما بذلوا كل ما بوسعهم للتعليم ورسالته السامية والنبيلة.
يُشار إلى أن اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة تُجرى حضوريًا بعد غياب عامين وأنهت إدارات التعليم بالمملكة جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وتدريبهم على خوض الاختبارات وتهيئتهم نفسيًا وتحفيزهم وتقديم الدعم والمساندة والاطلاع على سير الاستعدادات بالمدارس وتكليف المشرفين بزيارة المدارس، وسط استنفار أولياء الأمور لتجهيز أبنائهم والمذاكرة لهم للحصول على التفوق والتميز.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 08:56 PM
في بادرة وفاء للمعلمين لجهودهم في التربية والتعليم“قاعات الاختبارات” في “ريث جازان” تتزين بأسماء 18 معلمًا متميزًا
كرّمت مدرسة مجمع آل مشحنة التعليمي في محافظة الريث معلميها، وذلك من خلال تخصيص وتزيين قاعات الاختبارات بأسماء وصور 18 معلمًا تميزوا في جميع المراحل في بادرة هي الأولى من نوعها، للتعبير عن احترام المعلمين.
وصرّح وكيل الشؤون التعليمية بمجمع آل مشحنة التعليمي بالريث وصاحب المبادرة علي الريثي بأن المبادرة المنفذة تنسجم مع رؤية وهوية المملكة 2030 .
وقال إن إدارة المدرسة رسمت أبعادًا إيجابية لمواكبة تهيئة المدرسة لقاعات الاختبارات لتحقيق دلائل تربوية تحفيزية للمعلمين، مضيفًا أن وضع أسماء المعلمين المتميزين تشجيع لهم ورفع مستوى التميز والمنافسة، موضحًا أن ذلك يأتي وفاءً لهم وتم تسمية قاعاتها بأسمائهم كرسالة ولفتة لما بذلوا كل ما بوسعهم للتعليم ورسالته السامية والنبيلة.
يُشار إلى أن اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة تُجرى حضوريًا بعد غياب عامين وأنهت إدارات التعليم بالمملكة جاهزيتها لاستقبال الطلاب، وتدريبهم على خوض الاختبارات وتهيئتهم نفسيًا وتحفيزهم وتقديم الدعم والمساندة والاطلاع على سير الاستعدادات بالمدارس وتكليف المشرفين بزيارة المدارس، وسط استنفار أولياء الأمور لتجهيز أبنائهم والمذاكرة لهم للحصول على التفوق والتميز.
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