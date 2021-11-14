مرشدة سياحية سعودية تبكي سائحة بريطانية.. تعرف على قصتها

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطعًا مصورًا لموقف مؤثر، طرفاه هما مواطنة سعودية تسببت في بكاء سائحة بريطانية.

ويظهر من المقطع المصور، حسبما نقلت قناة «روتانا خليجية»، السائحة البريطانية وهي تتبضع منتجات محلية الصنع من إحدى المواطنات، لتجهش السيدة البريطانية بالبكاء بشكل مفاجئ.

وعن تفاصيل الموقف، قالت السيدة عفاف بلوي، وهي مرشدة سياحية تعمل في منطقة العلا، إنها «أثناء تنزهها في مكان عام بمنطقة العلا، ألقت التحية على السيدة البريطانية، بحكم عادتها في الترحيب بالزوار».

وأضافت أنه في الأثناء أبدت السائحة إعجابها بالعباءة التي ترتديها؛ لأنها مطرزة بطريقة يدوية محترفة، ومن هناك اهتمت بلوي بكلمة السائحة، وتوجهت للتحدث مع المرشد الذي يصطحبها، وأبدت رغبة في إهداء السائحة البريطانية عباءة مماثلة لتلك التي ترتديها.

وتابعت: «توجهت إلى المرشد الذي يصحبها، وأخبرته برغبتي في أن أقدم لها نفس عبائتي.. في البداية تخوفت من أن لا أجد مثلها، لكني تواصلت مع صاحب المتجر وسألته، وهو أكد بدوره أنه يملك واحدة شبيهة. والحمد لله استطعت توصيل العباءة لها».

وأضافت: «تفاجأت بدموعها تنهمر فور أن رأت العباءة، وما فهمته منها أنها متأثرة ومنبهرة من التعامل والضيافة منذ وصولها المملكة».