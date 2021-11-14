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وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني الأوضاع الإقليمية والدولية

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الرياض - محمد عبدالله - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم الأحد، نظيره البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، على هامش أعمال مؤتمر صير بني ياس المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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