محمد البقاعي.. من هو وكيف استقبل خبر حصوله على الجنسية السعودية؟

الرياض - محمد عبدالله - أبدى الدكتور محمد البقاعي الذي حصل على الجنسية السعودية مؤخراً، فرحته الغامرة بالحصول على جنسية المملكة واعتزازه وفخره بهذه الثقة.

وقال البقاعي "كان وقع الخبر على قلوبنا في أسرتي ذا إيقاع يستعصي على الوصف، مزيج من الفرح الغامر والشعور بالأمان، وأننا أصبحنا مواطنين في بلد يقوده رمز من الرموز القادمة من عمق تاريخي، هذا الشعور بالأمان ترافق بعرفان واندفاع لتقديم كل ما نستطيع، ليظل هذا الوطن المبارك في الطليعة التي أرادها له الملك المؤسس طيب الله ثراه وأبناؤه الملوك"، وفقًا لـ"العربية".

وتابع "فرحة غامرة واعتزاز عميق وولاء ولد عملاقاً لولاة الأمر وللوطن وللشعب في سبيل مستقبل واعد، فلدي ابنتان، وولد ولدوا جميعًا بالسعودية وتعلموا في مدارس السعودية، ولم يكادوا يفارقونها، وكان الحدث السعيد بالنسبة إليهم فرصة للتعبير عن المشاعر التي غابت، بأن أصبح لديهم وطن يقدمون له كل غال ونفيس، أما زوجتي الدكتورة رندا سلامة اليافي الأستاذ المشارك في كلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود، فلا أستطيع وصف مشاعر الفرح والاعتزاز الذي عبرت عنه بدموع غالية ودعاء من القلب لخادم الحرمين وولي عهده، يحفظهم الله ولأبناء الوطن في ثغور المجد والعزة".

يذكر أن د. محمد البقاعي اشتهر بترجمته وبحثه للعديد من المؤلفات التاريخية، وحاصل على جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة عام 2018.

ولد البقاعي في مدينة حمص السورية عام 1956م وتخرج في جامعة دمشق في القسم اللغوي، لينتقل بعدها لفرنسا للحصول على درجة الدكتوراه في علوم اللغة من جامعة ليون الثانية بتقدير شرف عام 1992.

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