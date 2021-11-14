الزعاق: خلال هذا الأسبوع يغيب نجم «الأحيمر».. انخفاض تدريجي في الحرارة

الرياض - محمد عبدالله - قال د. خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إن غياب وشروق النجوم علامات إرشادية عند العرب فهم يستدلون بها على دخول وخروج المواسم، قال تعالى {وعلامات وبالنجم هم يهتدون}.

وأضاف الزعاق: «منها ما يدل على بداية البرد كشروق الثريا مع مغيب الشمس، ومنها ما يدل على شدة الحر كشروق الجوزاء، ومنها ما يدل على نهوض الرياح كغياب قلب العقرب وهو نجم الأحيمر ويسميه العامة بخفوق الأحيمر».

وتابع د. خالد الزعاق، أنه خلال هذا الأسبوع يغيب نجم القلب (الأحيمر) وفيه تبدأ أولى البوادر الشتوية ويهيج فيه بحر العرب، وفي هذه الفترة سنلاحظ ما يلي:

1-انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على جل المناطق وخاصة الشمالية.

2-موجة مدارية في بحر العرب قد ترتقي لمنخفض مداري.

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