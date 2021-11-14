متحدث «الموارد البشرية» يكشف نسبة المحصنين في القطاعين العام والخاص

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد عبد الله آل حماد، الأحد، نسبة المحصنين في القطاعين العام والخاص.

وقال متحدث «الموارد البشرية»، في تصريحات له على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة اليوم الأحد، إن أكثر من 90% نسبة التحصين في القطاعين العام والخاص.

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