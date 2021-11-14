إمارة مكة تدعو لاستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين بسبب مياه الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - وجه مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين؛ بسبب تجمّع مياه الأمطار.

وقالت إمارة مكة عبر حسابها بموقع «تويتر»: «استخدام الطرق البديلة لطريق الحرمين بسبب تجمع مياه الأمطار وجارٍ العمل على التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية».

وعلى جانب أخر أعلن حسين القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن جنوب جدة سجل سقوط أعلى كمية أمطار منذ صباح اليوم، وما زالت الفرصة مستمرة لتسجيل المزيد.

كان المركز الوطني للأرصاد، حذّر من استمرار الحالة المطرية على مناطق، المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والباحة، خلال الساعات القادمة اليوم الأحد.

ونشر «الوطني للأرصاد»، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، خريطة المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، تصاحبها زخات من البرد، وجريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشهد 6 مناطق بالمملكة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، في حائل، بقعاء، الغزالة، ومعظم محافظات منطقة حائل، وطريف، عرعر، رفحاء بالحدود الشمالية، والقريات، وطبرجل، وسكاكا، ودومة الجندل بالجوف.

وتمتد الحالة المطرية لتشمل، بريدة، وعنبرة، والرس، والبكيرية، ومعظم محافظات منطقة القصيم، إضافة إلى حفر الباطن والخفجي بالمنطقة الشرقية، وشقراء المجمعة والزلفي والغاط بشمال منطقة الرياض.

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