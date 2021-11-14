القبض على مواطن في الشرقية تلفظ على نساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الشرقية، الأحد، القبض على مواطن تلفظ على عددٍ من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة أثناء مروره بمركبته في أحد المرافق العامة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأشخاص أسفرت عن القبض على مواطن تلفظ على عددٍ من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة أثناء مروره بمركبته في أحد المرافق العامة، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد متحدث شرطة الشرقية، إيقاف المتهم واتُّخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.