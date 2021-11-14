«السعودية للصناعات العسكرية»: لدينا استراتيجية واضحة وسنعلن استحواذات جديدة داخليًا وخارجيًا

الرياض - محمد عبدالله - قال المهندس وليد بن عبدالمجيد أبوخالد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن لدى الشركة خطة واستراتيجية واضحة وستعلن عن استحواذات جديدة داخليا وخارجيا، مشيرًا إلى أن بداية العام المقبل ستشهد الإعلان عن بعض الأمور الاستراتيجية خلال معرض الدفاع العالمي 2022 الذي سينعقد في مارس المقبل بالمملكة.

وأوضح في تصريحات نقلتها «العربية» أنهم قريبون من الانتهاء من بعض الاستثمارات وستصدر في معرض الدفاع العالمي إعلانات مميزة بهذا الشأن، مضيفًا أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية لديها شراكات استراتيجية مع أكبر وأفضل شركات أنظمة الدفاع في العالم، ولديها بعض الاستحواذات المحلية.

وتابع: «أوجدنا منظومة متكاملة لنصل إلى مرحلة تكون فيها حقوق ملكية تصميم الأنظمة في المملكة، لدعم القوات المسلحة السعودية ولنكون شريكًا رئيسًا لها».

وانطلقت اليوم الأحد فعاليات معرض دبي للطيران في دورته الـ 17، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع؛ حيث من المتوقع أن تكون نسخة المعرض هي الأضخم منذ انطلاقه في العام 1989.