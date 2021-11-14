بعد ضبط أحد مشاهير التواصل.. استشاري نفسي: الاحتيال والكذب من سمات «الشخصية الإجرامية»

الرياض - محمد عبدالله - أكد جمال الطويرقي استشاري الطب النفسي أن من يحاول الاحتيال والكذب من أجل خداع الآخرين واستغلالهم، يُسمى في علم النفس بـ«الشخصية الإجرامية».

وأوضح الطويرقي في تصريحات لقناة «الإخبارية»: «إن البعض منهم يعتقد أنه ذكي ويستغل ناسا يعرفهم للوصول إلى هدف، ويعتبر أن هذه طريقة ذكية وأنها فرصة لا تعوض وهذه من سمات الشخصية الإجرامية».

وتابع: «أحيانا يكون فيها نوع من الشخصية النرجسية؛ حيث يظن أنه أذكى واحد وأفضل من الآخرين، ويعتقد أنه لن يتم الوصول إليه من قبل الجهات المختصة في حال ارتكاب الجريمة، وهذا غير صحيح».

يُذكر أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة القصيم، استدعت في وقت سابق، مواطنًا ادعى في مقطع فيديو تم توثيقه ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص، مقابل مبلغ مالي.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بعدم صحة ادعائه، وأن الحادث مفتعل، بهدف الترويج لحسابه، موضحة أنه تم اتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.