فرجاني ساسي يقترب من الانضمام للأهلي السعودي

يقترب اللاعب التونسي فرجاني ساسي من الانضمام إلى صفوف فريق أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقالت صحيفة "المواطن" السعودية في تقرير عن اللاعب، إن ساسي، لاعب الزمالك المصري السابق والدحيل القطري حاليا، أصبح قريبا من اللعب في الدوري السعودي للمحترفين من أي وقت مضى.

ويشير تقرير الصحيفة السعودية إلى أن أهلي جدة يريد تعويض رحيل اللاعب البرازيلي باولينيو، مشيرا إلى أن فرجاني ساسي يعد الاختيار الأفضل للنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن التونسي فرجاني ساسي، خاض تجربة احتراف ناجحة مع الزمالك المصري وحقق معه العديد من البطولات قبل أن يترك النادي بسبب خلاف حول أجره.

لكن اللاعب التونسي لم يحقق نتائج كبيرة مع نادي الدحيل القطري، الذي يمكن أن يوافق على بيعه لنادي أهل جدة السعودي.

يذكر أن أجر فرجاني ساسي مع الدخيل القطري هو 3 ملايين يورو في الموسم الواحد إضافة إلى أنه متعاقد مع النادي لـ 3 مواسم.

© Sputnik / Mohamed Hassan أفضل 20 لاعب كرة قدم في عام 2020

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