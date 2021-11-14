اخبار السعوديه

أملج تتصدر كميات الأمطار في المملكة

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ولي العهد يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض

أعلن ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك الخيرية " الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد...

2564a02ca3.jpg الرياض : دوت الخليج
2de2382035.jpg09 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط مواطن تلفظ على نساء بعبارات غير لائقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تلفظ على عدد من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

رفع الجاهزية للحالة المطرية بالمسجد الحرام

رفعت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام حيث جندت الوكالة أكثر من...

icon-byline.pngمكة المكرمة :دوت الخليج
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

نجران والشمالية بدون مخالفات لإجراءات

سجلت وزارة الداخلية خلال الفترة من 2/ 4/ 1443 إلى 8 /4/ 1443 نحو 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

جنوب جدة يسجل أعلى كمية أمطار وإغلاق نفق الطير

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

أمطار جدة تستقرّ في أحياءها

تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت...

icon-byline.pngمحمد بن غرسان
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر

اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png09 ربيع الثاني 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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