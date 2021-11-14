ولي العهد يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض أعلن ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية " الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط مواطن تلفظ على نساء بعبارات غير لائقة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تلفظ على عدد من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

رفع الجاهزية للحالة المطرية بالمسجد الحرام رفعت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام حيث جندت الوكالة أكثر من... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

نجران والشمالية بدون مخالفات لإجراءات كورونا سجلت وزارة الداخلية خلال الفترة من 2/ 4/ 1443 إلى 8 /4/ 1443 نحو 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

جنوب جدة يسجل أعلى كمية أمطار وإغلاق نفق الطير ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

أمطار جدة تستقرّ في أحياءها تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت... محمد بن غرسان محمد بن غرسان 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر أملج تتصدر كميات الأمطار في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.