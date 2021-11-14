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ولي العهد يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة في الرياض
أعلن ولي العهد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية " الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد...
ضبط مواطن تلفظ على نساء بعبارات غير لائقة
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تلفظ على عدد من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب...
رفع الجاهزية للحالة المطرية بالمسجد الحرام
رفعت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام حيث جندت الوكالة أكثر من...
نجران والشمالية بدون مخالفات لإجراءات كورونا
سجلت وزارة الداخلية خلال الفترة من 2/ 4/ 1443 إلى 8 /4/ 1443 نحو 873 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا،...
جنوب جدة يسجل أعلى كمية أمطار وإغلاق نفق الطير
ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1...
أمطار جدة تستقرّ في أحياءها
تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت...
اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر
اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في...
كانت هذه تفاصيل خبر أملج تتصدر كميات الأمطار في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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