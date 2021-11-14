ضبط مواطن تلفظ على نساء بعبارات غير لائقة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على شخص تلفظ على عدد من النساء بعبارات تتنافى مع الآداب العامة أثناء مروره بمركبته في أحد الأماكن العامة.
وأضاف بيان الشرطة أنه تم توثيق ذلك من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم توقيف الشخص واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه ومن ثم إحالته إلى فرع النيابة العامة.
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