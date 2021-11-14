افتتاح مكتب مبادرة السلام السورية الروسية في محافظة طرطوس

محمد بن مسعود - الدمام - وصرح مدير عام المبادرة الدكتور أحمد الكود لـ”سبوتنيك” أن: “المكتب يقدم مساعدات إنسانية لجرحى الجيش العربي السوري، وذوي الشهداء والأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة للقيام بمجموعة من الخدمات والنشاطات كافتتاح مراكز طبية تعتني بالجرحى والمصابين”.

خدمات ثقافية واجتماعية

وأضاف الكود: كما يتطرق عمل المكتب إلى القيام بنشاطات ثقافية من خلال تعليم مناهج اللغة الروسية بالإضافة إلى العناية بالمواهب خاصة للجرحى وذوي الشهداء.

وأوضح الكود أن: “مبادرة السلام السورية – الروسية هي التي تموّل جميع المساعدات الإنسانية والنشاطات الخيرية وغيرها من الفعاليات التي من المقرر أن يقوم بها المكتب”.

افتتاح مكتب مبادرة السلام الروسية السورية © Sputnik . Riadh Ali

افتتاح مكتب مبادرة السلام الروسية السورية © Sputnik . Riadh Ali

افتتاح مكتب مبادرة السلام الروسية السورية © Sputnik . Riadh Ali

افتتاح مكتب مبادرة السلام الروسية السورية © Sputnik . Riadh Ali 1 / 4 © Sputnik . Riadh Ali افتتاح مكتب مبادرة السلام الروسية السورية

وأشار الكود إلى أن: “مكتب طرطوس يعد الثاني بعد مكتب دمشق، كاشفاً أنه قريباً سيتم افتتاح مكتب مماثل في كل من حلب واللاذقية وريف دمشق، على أن يتم افتتاح مكاتب في المحافظات السورية كافة لتقديم المساعدات الإنسانية”.

كما أكد مدير الخدمات العامة في محافظة طرطوس جهاد قميرة لـ”سبوتنيك” استعداد المحافظة لتقديم جميع التسهيلات والدعم المطلوب اللازم لانجاح عمل المكتب ضمن الإمكانيات المتاحة.

مكاتب رعاية إنسانية

وأشار قميرة إلى وجود مكاتب في المحافظة مختصة بشؤون الجرحى والشهداء والمفقودين، ولديها معلومات كاملة عنهم من الأسماء والعناوين ونسب العجز والمستوى المعيشي، فإنه أكد استعداد المحافظة تزويد مكتب المبادرة بهذه التفاصيل لتقديم المساعدات للجرحى وذوي الشهداء، في حال أراد القائمون على المكتب ذلك.

وأضاف قميرة: “فيما يتعلق بافتتاح مراكز طبية ومراكز تعليم اللغة الروسية، فإننا مستعدون للتعاون من خلال تأمين مقرات، ومدرسين لتعليم اللغة الروسية، بالإضافة لتقديم الدعم والتسهيلات المطلوبة كافة”.

كما نوّه قميرة إلى أهمية عمل المبادرة السورية الروسية في ظل الظروف الراهنة، خاصة أنها تأتي استكمالاً للخدمات والأنشطة المجتمعية المتنوعة لأبناء المحافظة وبشكل خاص لذوي الشهداء والجرحى.

يذكر أن مبادرة السلام السورية الروسية تأسست عام 2019 وهي مبادرة إنسانية اجتماعية شاملة هدفها نشر الوعي والخير والسلام بمكنوناته العلمية والاقتصادية والاجتماعية.