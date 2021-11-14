شاهد.. أمطار ورياح جدة تتسبب في سقوط العديد من الأشجار بحي الصفا

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، سقوط الأشجار في شارع أم القرى بحي الصفا، بمحافظة جدة، نتيجة الأمطار الغزيرة وهبات الرياح. وأظهر الفيديو سقوط عدد من الأشجار في حي الصفا، حيث تسببت في بعض الخسائر المادية نتيجة سقوطها على السيارات المتواجدة أسفلها. Advertisements

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