محمد بن مسعود - الدمام - ضبط شبكة دعارة .. والفتيات يقدمن اعترافات مفاجئة عن طلبات الزبائن

بعد توقيف مطلوب لبناني أنشأ شبكة دعارة بتهمة الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة، تمكن الأمن اللبناني من توقيف ثلاث فتيات ورجل، جميعهم من الجنسية السورية، ضمن شبكة الدعارة هذه.

وفي التفاصيل، أوقفت قوة من مفرزة البحث والتدخل في وحدة الشرطة القضائية المطلوب للقضاء حامد.إ(لبناني) على خلفية خمس مذكرات عدلية صادرة بحقه بجرم الإتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة، فيما جرت مداهمة شقتين في محلة ساحل علما أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو ح.ع (سوري) وتوقيف ثلاث فتيات من الجنسية السورية يعملن في مجال الدعارة، “ر.م”، و”س.أ”، و”س.د”.

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وتم إيداع الموقوفين في مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة، للتوسّع في التحقيق، وفق إشارة القضاء المختص.

هذا وكشفت التحقيقات أن حامد.إ اعترف بما نسب إليه لجهة تسهيل أعمال الدعارة للموقوفات، والتواصل مع أشخاص بغية استقدام فتيات من الجنسية السورية للعمل في مجال الدعارة في لبنان، بينما أكد “ح.ع” قيامه بتنظيم مواعيد للفتيات وتأمين تنقلاتهن الى الفنادق والشقق لملاقاة الزبائن.