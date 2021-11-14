محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذا الأسبوع يغيب نجم القلب (الأحيمر)، وفيه تبدأ أولى البوادر الشتوية. وأضاف الزعاق، أنه سيحدث انخفاضا تدريجيا لدرجات الحرارة على كل المناطق وخاصة الشمالية. ولفت إلى أنه سيكون هناك موجة مدارية في بحر العرب، قد ترتقي لمنخفض مداري.

كانت هذه تفاصيل خبر “الزعاق”: أولى بوادر الشتاء هذا الأسبوع.. وانخفاض درجات الحرارة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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