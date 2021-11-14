رئيس هيئة الأركان يزور جناح أكاديمية أكسفورد السعودية في دبي

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق
زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض الرويلي، جناح أكاديمية أكسفورد السعودية المشارك بمعرض دبي الدولي للطيران ٢٠٢١.
واطلع الرويلي، على ما تقدمه الأكاديمية من خدمات بمجال الطيران، وأنواع الطائرات الحديثة المستخدمة بالتدريب والمناهج.
وشدد على أن الزيارة تعد دافعًا للأكاديمية لتستمر بتمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي الكبير الذي تشارك فيه كبرى شركات العالم.
وتشارك الأكاديمية، بجناح في المعرض يضم عدداً من الطائرات، بحضور عددٍ من الطلاب والطالبات لعرض إنجازها الوطني في التدريب.
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