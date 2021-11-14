ما حكم وضع مزيلات العرق للمحرم؟ .. الشيخ “السليمان” يجيب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

قال الشيخ عبدالسلام السليمان، إنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب أو يستخدم أي نوع من الطيب أو مزيل العرق أو الصابون أو أي شيء يدخل فيه الطيب طالما بدأ الإحرام.

وأضاف السليمان، خلال حديثه لقناة “السعودية”، أنه على الرغم من ذلك فيجوز للمحرم استخدام الطيب أو مزيل العرق قبل الإحرام، حتى ولو بقى أثره.

وتابع: “هناك حديث صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها، يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويبقى أثر الطيب حتى بعد الإحرام”.