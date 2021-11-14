أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا، جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم للإعلان عن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري “كوفي فاكس” المضاد لفيروس كورونا، والذي انعقد اليوم بالمركز القومي للبحوث؛ طبقًا لـ”بوابة الأهرام”.
وأكدت الهيئة أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 05:47 PM
ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فاليمصر.. “هيئة الدواء” تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس ضد كورونا
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس المضاد لفيروس كورونا، جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم للإعلان عن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري “كوفي فاكس” المضاد لفيروس كورونا، والذي انعقد اليوم بالمركز القومي للبحوث؛ طبقًا لـ”بوابة الأهرام”.
وأكدت الهيئة أن اللقاح هو ثمرة تعاون بين المركز القومي للبحوث وشركة فاكسين فالي، وأنه لا يوجد ما يمنع من جهة الهيئة في بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري، وذلك بعد انتهاء التجارب ما قبل السريرية.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. "هيئة الدواء" تعلن بدء إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.