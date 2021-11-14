محمد بن مسعود - الدمام - يواجه المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي “إيرفي رينارد”، غدًا الاثنين، الإعلام، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن لقاء الأخضر ونظيره فيتنام، الثلااثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
الجدير بالذكر أن الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، يليه أستراليا بـ10 نقاط، واليابان ثالثًا بـ9 نقاط، وعمان رابعًا بـ7 نقاط، فالصين خامسًا بـ4 نقاط، فيما يتذيل فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط.
لكشف آخر مستجدات الأخضر لموقعة فيتنام.. “رينارد” يواجه الإعلام
أحمد سرور الخليج 365 2021-11-14
يواجه المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي “إيرفي رينارد”، غدًا الاثنين، الإعلام، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن لقاء الأخضر ونظيره فيتنام، الثلااثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
الجدير بالذكر أن الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، يليه أستراليا بـ10 نقاط، واليابان ثالثًا بـ9 نقاط، وعمان رابعًا بـ7 نقاط، فالصين خامسًا بـ4 نقاط، فيما يتذيل فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443
05:37 PM
يواجه المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي “إيرفي رينارد”، غدًا الاثنين، الإعلام، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن لقاء الأخضر ونظيره فيتنام، الثلااثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
الجدير بالذكر أن الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، يليه أستراليا بـ10 نقاط، واليابان ثالثًا بـ9 نقاط، وعمان رابعًا بـ7 نقاط، فالصين خامسًا بـ4 نقاط، فيما يتذيل فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط.
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