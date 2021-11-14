لكشف آخر مستجدات  الأخضر لموقعة فيتنام.. “رينارد” يواجه الإعلام

محمد بن مسعود - الدمام - يواجه المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي “إيرفي رينارد”، غدًا الاثنين، الإعلام، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي، للحديث عن لقاء الأخضر ونظيره فيتنام، الثلااثاء المقبل، في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن الأخضر يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، يليه أستراليا بـ10 نقاط، واليابان ثالثًا بـ9 نقاط، وعمان رابعًا بـ7 نقاط، فالصين خامسًا بـ4 نقاط، فيما يتذيل فيتنام ترتيب المجموعة بدون نقاط.