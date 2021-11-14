تحديث جديد من “توكلنا” لتمكين الخليجيين من إصدار تصاريح الحج والعمرة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم الأحد، عن إضافة خدمة إصدار تصاريح الحج والعمرة للزوار والخليجيين، وذلك ضمن تحديث تطبيق توكلنا الذي أطلقته مؤخرا.

ولفتت الهيئة، إلى أن التحديث الجديد يضمن الاستفادة من خدمة النقل من وإلى المسجد الحرام، وذلك بإضافة أيقونة تساعدهم على شراء تذاكر خدمات النقل مباشرة.

وأضافت “سدايا” أن التطبيق بعد تحديثه الأخير يمكن من استعراض السجلات التجارية للمستفيدين وكذلك بطاقات العمل للموظفين الحكوميين.