طيران أديل توقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك لصيانة المحركات

محمد بن مسعود - الدمام - لتشغيل أسطولها الذي يضم 11 طائرة من طراز إيرباص A320-200

وقع طيران أديل اليوم اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك للطيران لصيانة المحركات التي تُشغل أسطول “أديل” الذي يضم 11 طائرة من طراز إيرباص A320-200 ، إلى جانب عقود إيجاره.

وتم توقيع الاتفاقية خلال مشاركة مجموعة الخطوط السعودية في فعاليات معرض دبي للطيران 2021؛ حيث ستوفر الاتفاقية الوقت والمواد المطلوبين لصيانة محركات CFM56-5B ضمن أسطول طيران أديل.

وأوضح مدير العمليات بطيران أديل مايك هويت أن الاتفاقية تؤكد قيادة الابتكار والتحول من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسين لتلبية الاحتياجات التشغيلية المحددة لشركة طيران أديل.