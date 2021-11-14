علامات الحضارة… لماذا لا تكترث واشنطن بالخسائر المدنية في غاراتها؟

محمد بن مسعود - الدمام - ووفقا للصحيفة، فإن الحادثة وقعت في محيط مدينة الباغوز بمحافظة دير الزور السورية في 18 مارس/ آذار 2019. في ذلك اليوم، قامت طائرة هجومية أمريكية من طراز F-15E، كجزء من عملية ضد التشكيلات المتبقية لـ “داعش” (المحظورة في روسيا)، بإلقاء عدة قنابل ثقيلة، من بينها قنبلة زنة 900 كغ، على حشد من المدنيين. وتم إخفاء عدد الضحايا وجرف موقع الضربة بالجرافات في اليوم التالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية لصحيفة “نيويورك تايمز” إنها تعتبر القصف مبررًا – فقد قُتل 16 مسلحا وأربعة مدنيين. يشار إلى أن بقية القتلى يمرون بحالة غير مفسرة، أي أنهم غير مشمولين بالخسائر سواء بين السكان المدنيين أو بين الإرهابيين.

أوضح أناتولي فاسرمان، وهو كاتب صحفي ونائب في مجلس الدوما الروسي، في مقابلة مع مكتب التحرير الدولي لـ FAN، سبب عدم اكتراث الجيش الأمريكي للخسائر في صفوف المدنيين، موضحا أيضا عدم مبالاة المجتمع الدولي بجرائم الحرب الأمريكية الفعلية.

وقال فاسرمان “الأمريكيون مغرمون جدا بالحديث عن كيفية حماية أفرادهم بأي طريقة وبأي ثمن. على الرغم من أن هذا ليس صحيحا أيضا… بالإضافة إلى ذلك، إذا أوضحت لهم الخسائر بين السكان المدنيين، فسوف يجيبون بأن هذه كانت خسائر جانبية، لا مفر منها بسبب الرغبة في تقليل خسائر قواتهم إلى الحد الأدنى”.

كواحد من أحدث الأمثلة على “التزييف القاتل”، يستشهد الخبير بمحاولات الغرب لاستخدام نظرية الاحتباس الحراري. تم دحضه لأول مرة من خلال تجارب الفيزيائي الأمريكي روبرت ويليامز وود في عام 1909. تحاول الدول استخدامه لسحق نظام الطاقة العالمي، وفق فاسرمان.

كما أشار إلى أنه “يتم الترويج لهذه الكذبة حتى يومنا هذا لأنها تجعل من الممكن في نهاية المطاف تحقيق الاستيلاء على قطاع الطاقة العالمي بأكمله تحت حكم واحد، مما يعني انخفاض مماثل في إمكانيات الإنتاج، وهذا يعني حدوث تدهور حاد في جودة حياة البشرية جمعاء. لكن هذا يتفق مع الأفكار الأنغلوساكسونية القائلة، إنه يجب تقليص الإنسانية بشكل عام. أعتقد أن هناك شيئًا من هذا القبيل، فهم لا يعتبرون حقا وجود الناس مفيدا بأي شكل من الأشكال. وكيف يتم التعبير عنها في حالة معينة – إنه محظوظ “.

يطرح سؤال طبيعي: إذا كان الأنجلوساكسون ينظرون إلى الشعوب الأخرى على أنها قليلة القيمة، فلماذا ينظر بقية المجتمع الدولي بصمت إلى جرائم الحرب الواضحة (القصف العشوائي والتدمير غير المبرر للبنية التحتية المدنية وما إلى ذلك)؟

يذكر المحاور أن الولايات المتحدة أعلنت منذ وقت ليس ببعيد أنها ستقاضي أي شخص يحاول تقديم مواطنيها إلى أي محاكم دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. في مثل هذه الظروف، لا يكاد يوجد أي شخص على استعداد للتحقيق في هذه النوبات.

في الوقت نفسه، لا يرى فاسرمان أي احتمالات لكسر هذا الوضع. هذا الموقف تجاه حياة الإنسان هو سمة حضارية راسخة للحضارة الناطقة باللغة الإنجليزية، قائلا: “الحضارات تتشكل لمدة قرون. وفقا لذلك، تشكلت القيم الحضارية أيضا على مر القرون، وفي هذه الحالة، أصبحت الكراهية الأنجلوساكسونية، للأسف منذ زمن بعيد قيمة حضارية. أي أنهم يعتبرونه شيئًا طبيعيا تماما، ومن الصعب للغاية ومن غير المرجح أن يزعجهم التفكير بذلك”.

وفقا لأناتولي فاسرمان، لا ترى القيادة الأمريكية مشكلة في “الخسائر الجانبية”، لأنها نتيجة طبيعية لكره الإنسان العام للحضارة الأنغلوسكسونية على هذا النحو.

بالطبع، مثل هذه الحالات ليست معزولة وهي نموذجية ليس فقط في سوريا، ولكن أيضا في جميع البلدان التي عملت فيها الولايات المتحدة كطرف غاز. على سبيل المثال، في 29 أغسطس، في العاصمة الأفغانية كابول، دمرت القوات الجوية الأمريكية سيارة كان داخلها المهندس زميري أحمدي، معتقدة أنها إرهابية. عمل في شركة في كاليفورنيا وسعى للسفر إلى الولايات المتحدة.

يشير مقتطف آخر إلى 17 آذار/ مارس 2017: شنت القوات الجوية للتحالف الدولي أربع غارات جوية على الموصل العراقية التي استولى عليها تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى القضاء على عشرات الإرهابيين والسيارات ومواقع الهاون، أسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 278 مدنياً – بشكل رئيسي بسبب “طي” المنازل وقربها من المركبات.

في 8 أغسطس/ آب 2011 قصفت القوات الجوية الأمريكية قرية ماجر الليبية التي لم يكن فيها أهداف عسكرية. ونتيجة لذلك، تم تدمير أربعة مبان سكنية تضم 34 شخصا، وجميعهم من السكان المدنيين، تدميرا كاملا.