متحدث «الصحة»: لقاحان معتمدان في المملكة للجرعة التنشيطية الثالثة

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك لقاحين مضادين لفيروس كورونا، هما المعتمدان للجرعة التنشيطية الثالثة.

وأوضح متحدث الصحة، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة اليوم، أن "فايزر" و "موديرنا" هما اللقاحان المعتمدان للجرعة التنشيطية الثالثة.

وأشار إلى أنه من المهم أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة لتعزيز مستويات المناعة، مشيرًا إلى أنه على من أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية المبادرة إلى أخذ الجرعة «التنشيطية» الثالثة.

وأكد متحدث الصحة، أن الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية الثالثة لا تختلف عن بقية الجرعات، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا انتشر في بعض الدول العالمية، بسبب عدم تلقي الجرعة «التنشيطية» الثالثة.

وأكد أنه يجب على الجميع أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة لتعزيز المناعة المجتمعية، مشيرًا إلى أن بعض دول العالم تشهد ارتفاعًا في الإصابات بفيروس كورونا، وفرضت إغلاقات وإجراءات احترازية إضافية.

وأكد متحدث الصحة، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة حالت دون عودة موجات أخرى للفيروس، مشددًا على مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية.

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