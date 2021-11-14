متحدث «الصحة» يوجه نصائح بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة ويتحدث عن أعراضها

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إنه من المهم أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة لتعزيز مستويات المناعة، مشيرًا إلى أنه على من أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية المبادرة إلى أخذ الجرعة «التنشيطية» الثالثة.

وأكد متحدث الصحة، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة اليوم، أن الأعراض الجانبية للجرعة التنشيطية الثالثة لا تختلف عن بقية الجرعات، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا انتشر في بعض الدول العالمية، بسبب عدم تلقي الجرعة «التنشيطية» الثالثة.

وأكد متحدث الصحة، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة اليوم، أنه يجب على الجميع أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة لتعزيز المناعة المجتمعية.

وأشار إلى أن بعض دول العالم تشهد ارتفاعًا في الإصابات بفيروس كورونا، وفرضت إغلاقات وإجراءات احترازية إضافية.

وأكد متحدث الصحة، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الوزارة اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة حالت دون عودة موجات أخرى للفيروس، مشددًا على مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية.

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