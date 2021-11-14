خطة لإعادة تدوير مياه الوضوء بدورات مياه المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - تدرس وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الفنية، إعادة تدوير مياه الوضوء بدورات مياه القشاشية التابعة للمسجد الحرام، و يبلغ عدد الصنابير فيها (566) صنبورا بكافة الأدوار.

ويصل عدد مستخدمي الصنابير من الزوار باليوم الواحد من أيام الذروة بمواسم الحج ورمضان بما لا يقل عن (700000) زائر، حيث تم حساب كمية استهلاك المياه من صنابير الوضوء من خلال استخدام الزوار لها, والمقدرة بـ(800 متر مكعب يومياً) أي ما يعادل (1.2 لتر) لكل زائر أثناء قيامه بالوضوء.

وتستهدف الدراسة إنشاء محطة معالجة للمياه المستهلكة، بقدرة (1000 متر مكعب يومياً) وإعادة استخدامه في عمليات التنظيف داخل دورات المياه عن طريق محابس الطرد دون الاستخدام الآدمي، وبذلك يتم توفير كمية مياه تقرب من (1000 متر) مكعب باليوم.