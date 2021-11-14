STC تكشف مرحلة جديدة بمشروع مراكز البيانات لتسريع التحول الرقمي

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مجموعة الاتصالات السعودية STC، اليوم الأحد، عن المرحلة الثالثة من مشروع مراكز البيانات، لتسريع التحول الرقمي بالمملكة، بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.

ويعد هذا المشروع هو أكبر مشروع لإنشاء مراكز البيانات في المنطقة.

وذكرت STC، في بيان، أن المرحلة الجديدة تهدف إلى توسيع المساحة والسعة وتسريع تحقيق أهداف التحول الرقمي في المملكة، كما توفر توزيع سلس للبيانات على مستوى عالمي مع حلول تحسين الطاقة التي تتوافق مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء للاستدامة البيئية.

وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة تعد من مراكز البيانات المحسّنة بمثابة طاقة تقنية حاسوبية معلوماتية مخططة بسعة قصوى تبلغ 125 ميجاوات، مع مساحة مخصصة للأرض، تزيد عن 180 ألف متر مربع؛ وذلك ضمن الاستراتيجية الشاملة لتقديم أفضل الخدمات الرقمية وخدمات الاتصالات.

وقالت إن المرحلة الثالثة تتوافق مع معايير Hyper - scaler التي توفر بنية تحتية مرنة للغاية، حيث يتم استخدام أحدث تقنيات الاتصال لضمان تدفق مرن لحركة مرور البيانات والمعلومات الرقمية بين المرافق الفنية المختلفة للحفاظ على استمرارية الأعمال، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثالثة خلال الأشهر القليلة القادمة.

كما بينت أن مراكز بيانات STC تتكون من 16 مركزًا للبيانات يتضمن 17000 وحدة تخزين، تخدم 8 مواقع متوازية موزعة على 6 مدن؛ مما يجعل هذا المشروع أكبر برنامج لبناء مراكز البيانات في المنطقة.

وتهدف المرحلة الثالثة لتحسين الوقت المستغرق في التقييم، وتجربة العملاء وقدرات الخدمة الذاتية ونماذج الشراكة المبتكرة والتركيز على خدمات أسرع وأكثر ذكاءً وأفضل جودةً، بالإضافة إلى جميع متطلبات الأعمال التجارية الطموحة.

وأوضحت الاتصالات السعودية أن مراكز البيانات العالمية تمثل عنصراً من عناصر الاستراتيجية الشاملة لـSTC التي تسعى من خلالها إلى تحسين ما تقدمه من تقنيات رقمية وخدمات اتصالات في المدن الرئيسية في المملكة؛ مما يعزز من توفير الخدمات الرقمية وخدمات الأمن وإدارة الخدمات ذات المستوى العالمي.

وقال هيثم الفرج، الرئيس التنفيذي للتقنية في STC: لدينا خطط لمراكز بيانات من شأنها تنفيذ البنية التحتية في المنطقة، وتسعى STC لتكون منصة البيانات الرائدة من أجل دعم الطلب على الاتصال الدولي، ونهدف إلى توسيع وتجهيز مراكزنا الحالية لتلبية الطلبات المتزايدة لعملائنا في المستقبل.

وأضاف: أحد الحلول التي نقدمها هي الحل المركزي من خلال تكرار تصميم موحد لمراكز البيانات ويمكن أن يضاعف سعة الطاقة الرقمية الحالية لأكثر من 300 ميجاوات من خلال الاستجابة السريعة على الطلب في السوق المحلي.

ومن جانبه، قال محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في STC: تضع مراكز البيانات مجموعة STC في المركز الرقمي الأول، وتنسجم هذه المراكز مع أهداف رؤية 2030، حيث تساهم بأن تصبح المملكة مركزاً للرقمنة، فضلاً عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.

وأضاف قائلاً: سيكون المحور الرقمي متاحاً كتجربة موحدة لجميع القطاعات بما في ذلك المحلية والإقليمية والعالمية، في بيئة محايدة للنواقل؛ لتمكين نظام بيئي مستضاف محلياً؛ مما يوفر أفضل تجربة للعملاء، ونرى نمواً مستقبلياً مدفوعاً بالتطور إلى السحابة 4.0 وبالتالي إلى الصناعة 4.0.

وتابع العبادي: سيتم تمكين هذه المراكز من خلال شبكات الاتصال الوطنية والإقليمية والعالمية الواسعة، والتي توفر مرونة عالية وتنوعاً، تمتلكها STC وتستثمر فيها كمنصة ربط إقليمية رائدة تم تطويرها كنموذج مميز للاستفادة من البنية التحتية والخدمات، سيُمكن المشروع القوى العاملة والشركات الصغيرة والمتوسطة ويدعم الصناعات المحلية وتمكين الابتكار الرقمي.

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