أحد الحاصلين على الجنسية السعودية: فخور جدًا.. أنا الآن معي ٣ جنسيات

الرياض - محمد عبدالله - أعرب د. عمرو عوض الله، أحد الشخصيات الـ10 الذين وقع عليهم الاختيار للحصول على الجنسية السعودية، عن فخره وسعادته بهذا التكريم السامي.

وكتب "عوض الله"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أنا فخور جدًا وفي منتهى السعادة، أن أكون واحد من الـ10 المميزين الذين تم اختيارهم للحصول على الجنسية السعودية، أنا الآن سعودي أمريكي مصري، شكرا للسعودية لهذا الشرف".

يشار إلى أن عمرو عوض الله، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ستانفورد في 2007، وهو رائد أعمال في مجال التقنية وعالم الكمبيوتر، والشريك المؤسس لشركة "كلاوديرا" الرائدة عالميا في توفير منصة لهندسة البيانات والتعلم الآلي.

بدأ "عوض الله"، العمل في كلاوديرا منذ 11 عاما في وادي التقنية الأمريكية Silicon Valley، وقادها لتصبح شركة مدرجة في البورصة تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار، وانضم مؤخرًا إلى شركة "Google" كنائب رئيس علاقات المطورين.

وصدرت الموافقة السامية الكريمة، الخميس الماضي، على منح الجنسية السعودية لعددٍ من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة.

ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة. وكذلك، تماشيًا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

وجاء قرار الموافقة السامية كجزء من خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لتوجيه الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط.

وكانت المملكة قد أصدرت الشهر الماضي الدفعة الأولى من تأشيرات الإقامة "المميزة" للمستثمرين أو الأطباء أو المهندسين أو الممولين الذين يرغبون في العيش في المملكة.

ويمنح برنامج تأشيرات الإقامة "المميزة" للمواطنين الأجانب وعائلاتهم تأشيرات وامتيازات طويلة الأجل لم تكن متاحة في السابق لغير السعوديين.

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