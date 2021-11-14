نجران والشمالية بدون مخالفات لإجراءات كورونا

جنوب جدة يسجل أعلى كمية أمطار وإغلاق نفق الطير ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

أمطار جدة تستقرّ في أحياءها تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت... محمد بن غرسان محمد بن غرسان 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على مواطن تحرش بامرأة داخل منزل صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع... المدينة المنورة :دوت الخليج المدينة المنورة :دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

حضانة للأطفال بالمسجد النبوي تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

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