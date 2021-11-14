نجران والشمالية بدون مخالفات لإجراءات كورونا

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جنوب جدة يسجل أعلى كمية أمطار وإغلاق نفق الطير
ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1...
أمطار جدة تستقرّ في أحياءها
تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت...
اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر
اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في...
القبض على مواطن تحرش بامرأة داخل منزل
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع...
حضانة للأطفال بالمسجد النبوي
تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء...
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