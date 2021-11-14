جنوب جدة يسجل أعلى كمية أمطار وإغلاق نفق الطير

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن منطقة جنوب جدة سجلت أعلى منسوب للأمطار التي هطلت اليوم على المحافظة، بواقع 24.4 ملم، ثم الخمرة بنحو 21.1 ملم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أغلق فيه مركز إدارة الأزمات والكوارث بـإمارة مكة نفق الطير (غرب جامعة الملك عبدالعزيز ) باتجاه الشمال بسبب تجمع مياه الأمطار وجارٍ العمل على التعامل مع الوضع لإعادة الحركة المرورية.
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