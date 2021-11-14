«الصحة»: تعافي 73 حالة وتسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - 04-09-1443 03:50
صدى تبوك – متابعة
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (30) حالة مؤكدة وتعافي (73) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (52) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (549222) حالة ، كما بلغ عدد حالات التعافي (538274) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (2) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8813) حالة “يرحمهم الله جميعاً” .
ونصحت “الصحة ” الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
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