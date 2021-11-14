"الموارد البشرية" تنظم المؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية

محمد بن مسعود - الدمام - 04-09-1443 03:28

صدى تبوك – متابعة

يرعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي “المؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية 2021م” الذي تنظمه الوزارة خلال الفترة من 10 – 12 ربيع الثاني 1443هـ، الموافق 15 – 17 نوفمبر 2021م، في فندق هيلتون في العاصمة الرياض.

ويعد المؤتمر خطوة مهمة للإسهام في نشر الثقافة الوقائية لدى الأفراد والمنشآت، ورفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل، وإتاحة الفرصة لأصحاب العمل والعاملين والجهات المختصة والمهتمين للإفادة من التجارب الدولية والمحلية المشاركة في المؤتمر، وتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين الجهات والأفراد المهتمين، وتكوين مبادرات خلاقة ترتقي بعالم الأعمال وتسهم في التقدم الاقتصادي والرفاه.

وستتناول محاور المؤتمر التوجهات الدولية الحديثة لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، واستخدام التطبيقات والتقنيات الحديثة في تطوير مستويات السلامة والصحة المهنية داخل بيئات العمل، والصحة المهنية والعوامل النفسية وأثرها في سلامة وصحة العاملين، ودور القطاع الخاص وتجاربه في تطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية، وإدارة المخاطر من منظور السلامة في أماكن العمل.

كما يقدم المؤتمر تجربة مميزة للمشاركين عبر أجهزة محاكاة السلامة والصحة المهنية، وشاشات عرض لأفلام توعوية تعزز رسائل المؤتمر في السلامة والصحة المهنية، وعروضاً تفاعلية حية، وحلقات نقاش مختصة، ومنصة تفاعلية لزيارة المعرض افتراضياً، والتنقل بين قاعاته وحضور أوراق وورش العمل التي يتحدث فيها خبراء ومختصون من أنحاء العالم.

ويأتي هذا المؤتمر بالشراكة الإستراتيجية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضمن دورها الحيوي في تحسين بيئات العمل ومراقبة سلامة العاملين ومواقع العمل، وتأمين إصاباتهم ورعايتهم طبياً، ورفع مستوى سوق العمل وتحقيق بيئات عمل آمنة وجاذبة.

وتعد شركة أرامكو هي الراعي الرئيسي للمؤتمر، حيث تعد إحدى كبرى الشركات السعودية التي تضع إجراءات السلامة والصحة المهنية في أولويات اعتباراتها، وتعد نموذجاً ملهماً في بناء تشريعات وسياسات في غاية الدقة والاحترافية مما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتحقيق أرقام قياسية في تفادي إصابات ومخاطر العمل.